Der Oberschenkel! Real bangt um Kylian Mbappe

Trainer Carlo Ancelotti sprach danach in einer ersten Reaktion von einer Vorsichtsmaßnahme. Angesichts des bevorstehenden Stadtderbys am Sonntag gab es aber besorgte Reaktionen der Fans. Mbappe zeigte sich nach dem Wechsel von Paris nach Madrid im Sommer bisher treffsicher. In neun Pflichtspielen für Real traf er siebenmal. Auch gegen Alaves schrieb er einen Treffer an.