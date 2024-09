Benko: Was der Bankrotteur 2023 zum Leben brauchte

Ins Auge stechen in den vorliegenden vertraulichen Aufstellungen auch Zuwendungen an die Ehefrau: Zwei Millionen Euro unter dem Titel „Eigenkapital für ein Immobilieninvestment“ am 27. Jänner 2023, weitere 150.000 für die „Anschaffung des Pferdes Cayo“ am 26. April 2023.