Alko-Lenker flüchtet von Unfallort

Zu tief ins Glas geschaut hat ein 52-Jähriger aus Klagenfurt Land und setzte sich dennoch hinters Steuer. Dienstagabend bog der Alko-Lenker mit seinem Pkw in Klagenfurt am Wörthersee von der Universitätsstraße nach rechts auf den Südring ab. Dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte frontal mit einem Verkehrszeichen. Anstatt stehenzubleiben und die Polizei zu alarmieren, fuhr er einfach weiter und stellte den schwer beschädigten Wagen am Minimundus-Parkplatz ab.