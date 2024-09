Champions-League-Finale doch nicht in Mailand

Die Ausschreibung für einen geeigneten Austragungsort werde neu eröffnet, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Entscheidung über den neuen Endspielort wird für Mai/Juni 2025 erwartet. Das Finale der laufenden Champions-League-Saison findet am 31. Mai 2025 in München statt. Ein Jahr später wird das Königsklassen-Endspiel in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen. Wie Mailand für 2027 war auch Budapest für 2026 der einzige Kandidat.