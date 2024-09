Regierung trotzt Kritik: Kein Zurück bei Klinikum

Personal soll nach Stainach wechseln

„Es wird an allen drei Standorten eine allgemeinmedizinische Versorgung geben, dazu Labor- und Röntgenuntersuchungen. In Schladming kommt ein traumatologisches Zentrum mit Ambulanz“, kündigt Kornhäusl an. Medizinisches Personal aus den drei Häusern ist eingeladen, ins Klinikum Stainach zu wechseln.