Daniela Katzenberger: „Die Implantate kommen raus“

„Eintrittskarte in Primetime“

Auf jeden Fall wird das kleinere Dekolleté für Katzenberger eine Umstellung, denn ihre erste Busen-OP ist schon ziemlich lange her: „Ich habe die Brüste damals mit 23 machen lassen“, erklärte sie. „Ich hatte nie so einen Mini-Busen, ein gutes B-Körbchen. Aber immer eher Hänge-Hupen. Das Einzige, was bei mir damals gestanden hat, waren meine tätowierten Augenbrauen. Und zwar hoch bis kurz vorm Haaransatz“, witzelte sie.