Lernen im Gasthaus: Kids kehren in Schule zurück

Wie berichtet, gab es Verzögerungen beim Umbau und die ersten vierzehn Tage des heurigen Schuljahres gestalteten sich deshalb für die Rosegger Kinder etwas außergewöhnlich. „Mehr als 30 Schüler von drei betroffenen Klassen wurden in den ersten zwei Schulwochen in Ausweichquartieren unterrichtet“, so Bürgermeister Franz Richau. Gelernt wurde also im Speisesaal des Rosseggerhofs und im Sitzungssaal des Gemeindeamts.