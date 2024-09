„Wir haben Rekordhoch bei Beschäftigung“

Pharmariese investiert im Burgenland

Als Beispiel dafür führt er den Arzneimittelhersteller Sigmapharm an. Das Unternehmen hat schon vor Jahren seinen Standort von Wien nach Hornstein verlegt. Mit der strategischen Kooperation zwischen Sigmapharm und der japanischen Rohto Pharmaceutical fließen in den kommenden Jahren 30 Millionen Euro ins Burgenland. Dabei sollen vor allem Forschung, Entwicklung, Produktion und der Vertrieb forciert werden. Gerechnet wird auch mit einem deutlichen Zuwachs der bisher 150 Mitarbeiter durch die Erweiterung der Tätigkeiten. „Wir sind stolz darauf, dass zwei so renommierte Unternehmen künftig noch enger zusammenarbeiten und dabei den Produktionsstandort im Burgenland weiter ausbauen wollen“, so Schneemann. Die Investitionen seien ein großer Gewinn und würden die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes verdeutlichen, Arbeitsplätze schaffen und den Ruf als Innovationsstandort festigen.