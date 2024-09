Innovative Wege zur Eigenstromnutzung

Verlässlichkeit in Zeiten volatiler Energiemärkte

In einer Ära schwankender Energiemärkte gewinnt die Verlässlichkeit der eigenen Energieversorgung zunehmend an Bedeutung. Selbst erzeugter Solarstrom erweist sich als äußerst kostengünstig im Vergleich zum herkömmlichen Netzbezug. Dies entlastet nicht nur das Haushaltsbudget erheblich, sondern bietet auch langfristige finanzielle Planungssicherheit.