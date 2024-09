Videofalle auf Ibiza: Das sagt „schoafe Russin“

So gibt Una S. zu, bei der Videoübergabe an Journalisten mit dem Ibiza-Detektiv in Deutschland nahe der polnischen Grenze dabei gewesen zu sein: „Erst als ich dort angekommen bin und Julian Hessenthaler getroffen habe, habe ich von der Existenz des Videos erfahren. Die Journalisten wollten mich sehen, um sich zu überzeugen, dass ich eine reale Person bin.“ Hessenthaler hätte sie bereits drei Jahre vor dem Platzen der Affäre „ungefähr 2015 oder 2016“ in einer im Zentrum Wiens gelegenen Bar kennengelernt. Er hat den Eindruck eines einflussreichen Menschen erweckt.“ Den Tarnnamen Alyona habe Hessenthaler erfunden. „Aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Informationen, kann ich mir vorstellen, dass er mich diesen Personen gegenüber als reiches russisches Mädchen ausgegeben hat.“