Putzen statt Schule nach schrecklichem Hochwasser

Kinder bedankten sich

Dort wurde stundenlang in mehreren Gruppen gearbeitet, auch bei Nachbarn. Vier Hauser wurden geputzt. „Man kann sich nicht vorstellen, wie es dort aussieht. In Sachen Menschlichkeit haben die Kinder mehr gelernt, als in einem Schuljahr“, so Grecksamer: „Das Schönste war aber, dass sich die Kinder am Montagabend dafür bedankt haben, dass sie mitfahren haben dürfen.“ Die Schule hat ein Spendenkonto eingerichtet, um weiter helfen zu können und es werden auch weiter Trocknungsgeräte nach Niederösterreich gebracht werden.