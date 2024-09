Arzt nach Flut: „Ich kann nicht mehr weitermachen“

„Ich kann und will nicht mehr weitermachen“ – Stefan Mrass ist mit den Nerven am Ende. Seine Ordination beim Alpenbahnhof in St. Pölten wurde regelrecht überflutet. Der Nadelbach, normalerweise ein kleines Rinnsal in einem Naherholungsgebiet, hatte die Gegend während der Unwetterkatastrophe völlig unter Wasser gesetzt.