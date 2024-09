Federer ist jetzt „Swiftie“, Taucher und Tourist

2022 hatte Federer beim Laver Cup sein letztes Match bestritten. Das Kribbeln ist geblieben: „Es fühlt sich immer noch so an, als hätte ich meine Karriere vor fünf Sekunden beendet. Wenn ich hier auf dem Platz stehe, würde ich am liebsten sofort den Schläger nehmen und losspielen“, sagte der Fan-Liebling und schwelgte in Erinnerungen: „Da kommen gerade schon viele Flashbacks in mir hoch“.