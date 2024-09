Weitere Schutzzone? „Das muss Polizei entscheiden“

Bürgermeisterin Kahr: „Muss Polizei entscheiden“

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) spricht sich nicht per se gegen die Erweiterung der Schutzzone aus: „Das muss die Polizei entscheiden“, sagt sie. Für den jüngsten „Erfolg“ im Volksgarten sieht sie aber nicht nur die Schutzzone als Grund: „Die Stadt Graz hat begleitend die Ordnungswache und das Friedensbüro in den Park geschickt und viele Anrainergespräche geführt. Ein Verbot alleine reicht nicht, um das Problem an der Wurzel zu bekämpfen.“ Und genau diese Schritte habe die Stadt Graz nun auch im Metahofpark getroffen.