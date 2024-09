14-Jährige tot: Jetzt ist der Mann doch angeklagt!

Eine 14-jährige Niederösterreicherin wurde im März tot in der Wohnung eines 26-jährigen Afghanen in Wien-Simmering aufgefunden. Nach außen kommunizierten die Behörden damals, dass, anders als im Fall Leonie, bei dem Mann weder ein Verdacht wegen Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz, noch auf ein Sexualdelikt im Raum stünde. Was sich nun doch geändert hat ...