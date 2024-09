„Julia muss viel schneller laufen!“

„Ein großes Experiment“

Wie sich das neue Training auf die Rennen in Tattendorf und Salzburg auswirkt, ist vollkommen ungewiss. Die Zeiten sind zumindest ein erster Fingerzeig für Julia Mayer und ihren Coach. „Es ist eine spannende, aufregenden Reise, ein großes Experiment! Wie das Training halt so ist! Das Buch, in dem es steht, gibt es nicht“, so Vincent Vermeulen, „aber ich bin 100-prozentig überzeugt, dass der Weg Richtung Los Angeles stimmt.“ Auf dem Weg dahin möchte Julia Mayer nach Budapest 2023 in Tokio ihre zweite WM bestreiten. Die Qualifikationsfrist endet bereits am 4. Mai 2025. Neben Valencia hätte sie dann wohl nur noch einen Marathon im Frühjahr (Wien?) als zweite Chance. Aber Valencia ist für sie schließlich ein perfekter Boden, ist sie doch dort vor einem Jahr ihren Traumrekord von 2:26:43 gelaufen.