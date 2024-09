Schlimmer Auffahrunfall: Lkw räumte Autodach ab

Gegen 8.55 Uhr früh ereignete sich auf der B 139 im Bereich eines Einkaufszentrums in Haid der schwere Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war mit seinem Lkw auf der Kremstalstraße B139 von Haid kommend Richtung Neuhofen gefahren und beabsichtigte nach rechts auf die Autobahnauffahrt A1 Richtung Salzburg abzubiegen. Dahinter war ein 82-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Linz-Land gemeinsam mit seiner 78-jährigen Gattin in derselben Richtung unterwegs.



82-Jähriger fuhr ungebremst auf

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 82-Jährige auf Höhe der Kreuzung der Kremstalstraße B139 mit der Wasserwerkstraße ungebremst gegen das Heck des Lkw. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus“ in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Seine Frau wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde ebenfalls schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.