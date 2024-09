Lotto-Siebenfachjackpot: 10 Millionen Euro warten

Am kommenden Sonntag steht wieder einmal eine absolute Superrunde bei Lotto „6 aus 45“ auf dem Programm, denn es wird achtstellig. Da es am Mittwoch zum siebenten Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat, geht es um einen Siebenfachjackpot, und dabei werden für die sechs Richtigen nicht weniger als zehn Millionen Euro erwartet.