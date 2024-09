Fiat Abarth „fliegt“ in Fassade – Fahrer stirbt

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Mittwochabend im Schweizer Bodensee-Kanton Thurgau. In der kleinen Ortschaft Märstetten raste ein 24-jähriger Mann mit seinem PS-starken Fiat Abarth 500 an einer Kreuzung geradeaus in ein Wohnhaus. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle, ein Hausbewohner wurde ebenfalls verletzt.