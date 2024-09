Meister Tirol vor Aufstieg in CL-Qualifikation!

Kupka und Kapitän Kronthaler waren die Topscorer

Der polnische Neuzugang Przemyslaw Kupka (18 Punkte) und Kapitän Niklas Kronthaler (15) waren die Topscorer. In einer Woche folgt in der Innsbrucker Olympiahalle, in der für jedes Match eigens ein entsprechender Boden verlegt wird, die Pflichtübung für den Aufstieg in die nächste Quali-Runde.