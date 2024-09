Salzburg-SPÖ-Parteichef freut sich auf erstes Kind

„Ich muss kurz nachrechnen, aber es ist die 23. Schwangerschaftswoche, in der sich meine Frau schon befindet“, erzählt der werdende Papa der „Krone“ stolz. Die zweite Hälfte des sechsten Schwangerschaftsmonats ist also bereits angebrochen. „Die Vorfreude ist natürlich riesig, auch wenn wir uns bis zum Geburtstermin im Jänner noch etwas gedulden müssen“, so Egger-Kranzinger.