Can: „Finde, dass ich ungerecht behandelt werde“

„Ich habe, finde ich, eine gute EM gespielt“, und auch in den bisherigen Bundesliga-Spielen habe er seinen Job gut erledigt, so Can. „Ich weiß, ich bin der Kapitän der Mannschaft, ich weiß, dass ich meinen Kopf für vieles hinhalten muss. Aber es muss doch gerecht sein“, findet der Sechser.