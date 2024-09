Gute Note für Vorarlbergs Finanzpolitik

Mittelfristiger Ausblick ist „stabil“

Als weitere Stärken des Landes Vorarlberg wurden die vergleichsweise sehr robuste Wirtschaft, die positive Entwicklung im Tourismus und die nach wie vor niedrige Arbeitslosenquote genannt. Aufgrund dieses soliden Fundaments fällt auch der Ausblick in die Zukunft „stabil“ aus – die Ratingagentur geht also davon aus, dass das Ländle finanzpolitisch weiterhin in sicheren Gewässern schippern wird. Die Vertreter der Opposition sind sich in diesem Punkt allerdings nicht so sicher. So monierte etwa NEOS-Finanzsprecher Garry Thür, dass Landeshauptmann Markus Wallner den Himmel blauer malen würde, als dieser sei. Für übertriebenen Jubel gebe es keinen Anlass: „Es wurden in den letzten Jahren langfristige Finanzschulden aufgenommen, um kurzfristige Budgetlöcher zu stopfen. Hier ist keine Besserung in Sicht und auch kein Sanierungspfad erkennbar.“