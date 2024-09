Pegel im Tullnerfeld steigen: Ort wird evakuiert

Durchhalteparolen im Vorfeld

„Wir sind heute hier, um ein ganz klares Signal zu senden an die Menschen hier in Rust und an die Bevölkerung im ganzen Land: Wir sind für euch da. Wir stehen an eurer Seite“, sagte die Landeshauptfrau noch am Vormittag. In dieser Situation hätten vor allem auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als Krisemanager vor Ort eine besondere Bedeutung, so bedankte sie sich stellvertretend bei Bernhard Heinl.