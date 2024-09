In Hallein wird an der KI geschmiedet

Die Künstler arbeiten bei uns frei von Druck und Deadlines. Wir verstehen uns als Platz zum Netzwerken, Kreieren und Präsentieren“, sagt Rüdiger Wassibauer, Organisator der Schmiede24. Das Kunst- und Kulturfestival auf der Pernerinsel zieht jährlich rund 150 Künstler aus aller Welt nach Hallein. Zehn Tage lang arbeiten sie in der Salinenstadt an unterschiedlichsten Projekten. Am Freitag werden diese in der großen Werkschau präsentiert.