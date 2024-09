Kinder: Offener Umgang mit Unwetter-Thema ratsam

Kleinere Kinder sollten Berichte beaufsichtigt sehen

Orientieren solle man sich grundsätzlich an den Fragen der Kinder. „Natürlich können Sie selbst nicht auf alles eine Antwort haben, was Sie gegenüber Ihrem Nachwuchs auch durchaus so sagen dürfen. Geben Sie aber eine Perspektive, wie etwa, dass Sie diese Information nachlesen werden und es Ihrem Kind dann sagen“, wurde Lena Kaiser, Psychologin und Beraterin bei elternseite.at, zitiert. Gerade kleinere Kinder sollten Berichte über die Ereignisse nicht unbeaufsichtigt oder ungefiltert sehen. Auch bewusste Medienpausen (sowohl von TV und Radio als auch Social Media) seien hilfreich, um Ruhe zu erhalten.