Justiz ermittelt gegen FPÖ-Landesgeschäftsführer

Gruber im Video: „Aufräumen für Österreich“

In seinem Vorzugsstimmenwahlkampf schimpft Gruber unter dem Titel „Aufräumen für Österreich“ gegen „linke degenerierte Politik“, „Frühsexualisierung unserer Kinder“ und „Regenbogen dort, Regenbogen da“. Dieser sei „für den Mistkübel“, in den Gruber, in dem vor zehn Tagen geposteten Video, schließlich auch eine Regenbogenfahne hineinwirft.