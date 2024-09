Muren, Schneemassen und ein toter Tourengeher

Die tiefe Schneefallgrenze, die den Niederschlag in weiten Teilen des Landes als Schnee speicherte, half gegen das Hochwasser. Die Schneemassen sorgten in den Gebirgsgauen allerdings für andere Probleme. Zwei Hüttenmitarbeiter aus Nepal mussten am Samstag im Obersulzbachtal in Neukirchen aus einer Materialseilbahn geborgen werden. Aufgrund des starken Windes dürfte das Tragseil der Seilbahn aus der Führung gesprungen sein. Unter widrigen Bedingungen gelang es der Bergrettung, die beiden Nepalesen nach mehreren Stunden zu bergen.