Gasly disqualifiziert! Alpine-Ärger vor dem Rennen

Generell ist das Wochenende in Baku für Alpine bisher sehr schwierig. Am Freitag musste am Boliden von Esteban Ocon der Motor gewechselt werden. Anschließend fiel die Benzinpumpe aus und im Qualifying landete Ocon, nachdem er Bekanntschaft mit der Mauer gemacht hatte, auf dem letzten Platz. Der 13. Rang von Gasly schien dabei ein Lichtblick zu sein, nun leistet er seinem Teamkollegen aber doch Gesellschaft am Schluss des Feldes.