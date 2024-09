ÖTV-Davis-Cup-Team dicht vor Aufstieg gegen Türkei

Österreichs Tennis-Team steht dicht vor dem Aufstieg in die Qualifikationsrunde 2025, in der um einen Platz in den Davis-Cup-Finals gespielt wird. Die ÖTV-Truppe ging am Samstag im Duell der Weltgruppe 1 mit der Türkei im Sportaktivpark in Bad Waltersdorf mit 2:0 in Führung. Lukas Neumayer entschied bei seiner Länderkampf-Premiere eine am Freitag wegen Dunkelheit beim Stand von 5:5 abgebrochene Partie gegen Cem Ilkel bei böigem Wind mit 7:6(3),6:2 für sich.