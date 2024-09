Gold-Boot, Feier-Bontus, aber kein Heißluftballon

So liefen die Olympiasieger aus dem Fitnessraum die Treppe runter in den Hangar, in dem 200 Gäste jubelten. An der Decke hingen das Gold-Boot von Lara und Luki, die Furiosa, sowie ein Kiteschirm von Valentin. Sportminister Werner Kogler gratulierte per Videobotschaft, hob die „begnadete Crew“ im Hintergrund hervor und sah „Talent, Können und akribische Vorbereitung“ als Basis für den „epochalen Erfolg“. Vor allem betonte Kogler den Teamgeist und sah diesen als Vorbild für die Gesellschaft: „Stärke durch Zusammenhalt statt Schwäche durch Spaltung.“