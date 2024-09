Großauftrag für Hightech-Firma aus dem Burgenland

Kiteo hat eine europaweite Ausschreibung zur Ausstattung des Wiener AKH mit energieeffizienten LED-Re-Fit-Leuchten gewonnen. „Im Rahmen dieses Projekts werden in einem ersten Schritt rund 52.000 Leuchten ausgetauscht, was zu einer erheblichen Einsparung von jährlich 700 Tonnen CO₂ und bis zu 2,7 Gigawattstunden Strom führen wird“, so Geschäftsführer Michael Paukowits.