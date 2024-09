Finanzielle Turbulenzen: Fünf „Jufas“ schließen

Familienurlaub zu einem leistbaren Preis in den schönsten Tourismusregionen: Das Jufa-Konzept hat lange Zeit funktioniert. Und tut es auch heute noch: „Die allermeisten Standorte laufen gut. Erst heuer haben wir sehr erfolgreich ein neues Haus in Radkersburg in Betrieb genommen. In Salzburg und im deutschen Mosel-Gebiet entstehen zudem gerade zwei neue Anlagen“, sagt Gerhard Wendl.