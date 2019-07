Jufa-Hotels bauen neuen Standort an der Ostsee

Eröffnung in der Festung

Jufa bleibt also weiterhin auf Expansionskurs. Derzeit betreibt man 61 Häuser und verzeichnet etwa 1,6 Millionen Nächtigungen pro Jahr. Der Umsatz soll heuer auf 90 Millionen Euro klettern! Offiziell eröffnet wurde am Samstag das Hotel in der Festungsanlage der bayrischen Stadt Kronach. Geplant sind Hotels in Engelhartszelle an der Donau und im Tiroler Ort Mutters.