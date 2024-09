Das Duell der „Zweitliga-Dinos“ lebt wieder auf

Nach der Länderspielpause wartet auf die Austria heute ein echtes Traditionsduell. Denn sowohl Lustenau als auch Kapfenberg sind echte 2.-Liga-Dinosaurier, die sich bereits 54 Mal gegenüberstanden. Das unterstreicht auch ein Blick in die ewige Tabelle. Für die Austria ist es die 25. Saison in der zweithöchsten Liga, für Kapfenberg gar die 29. Spielzeit. Unterbrochen wurden die Duelle nur durch ein kurzzeitiges Intermezzo beider Teams in der Bundesliga. Bei den Siegen liegt Lustenau mit 23:16 voran, 99 Tore gelangen den „Grün-weißen“ dabei.