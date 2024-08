Austria Lustenau verpatzte Auftakt in Liga zwei

Das alles hätte nichts ausgemacht, wenn die Aufgaben in den ersten 45 Minuten erledigt worden wären. Doch da ging man leichtsinnig mit dem gut halben Dutzend Chancen um, ermöglichte so dem Gegner, mit einem 0:0 in die Kabine zu gehen. Selbst ärgste Patzer der Lafnitzer Hintermannschaft blieben ungenutzt – viel leichter werden es die kommenden Gegner den Lustenauern sicher nicht machen.