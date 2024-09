Favoriten komplettieren Feld fürs Viertelfinale

Zehn Änderungen brachten den Sieg

Indes wechselte Siezenheim bei 1. Landesliga-Absteiger Adnet ordentlich durch, wie gleich zehn Änderungen in der Startelf im Vergleich zur letzten Ligapartie bewiesen. Hintergrund: Bereits am Freitag wartet in der Salzburger Liga das Nachzügler-Duell gegen den SAK. Trotzdem gelang den Vorstädtern in der Marmor-Arena durch Hoppenthaler (25.) die Führung. Danach wurde die Partie immer zerfahrener, nach einem weiteren Treffer von Cup-Topscorer Waldmann (70.; sieben Goals) siegten die Urbanek-Boys erstmals seit der letzten Cup-Runde am 20. August wieder. Den Tennengauern wurde ein Treffer im Finish aberkannt.