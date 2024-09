SPÖ stimmt Regierung bei Arbeit für Asylwerber zu

Asylwerber sollen in Salzburg, wie berichtet, zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden. Ob das überhaupt geht, soll geprüft werden. Das hat die schwarz-blaue Landesregierung am Mittwoch in der Ausschusssitzung des Salzburger Landtags beschlossen. Überraschend zugestimmt hat dem die SPÖ. „Wir sind ja nicht grundlegend dagegen und bei dem Antrag geht es ja um die Prüfung, ob es möglich ist“, sagt Parteichef David Egger. Prinzipiell sehe man es schon kritisch, vor allem dürfe die Organisation nicht an den Gemeinden hängen bleiben und dadurch Ressourcen gebunden werden. „Das muss das Land managen“, so Egger. Und: Es darf durch die gemeinnützige Arbeit kein Lohndumping entstehen.