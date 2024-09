Freundin von Raul Richter nackt im „Playboy“

In dem Interview sprach die gebürtige Bruchsalerin auch offen über die Zweifel, die sie in diesem Jahr erstmalig an ihrem Körper hatte: „Ich war eigentlich immer zufrieden mit meinem Körper und hatte nichts großartig an ihm auszusetzen. Allerdings habe ich letztes Jahr sechs, sieben Kilo zugenommen und damit einen Punkt erreicht, an dem ich mir manchmal wünsche, dass ich wieder so sportlich und schlank wie davor wäre.“