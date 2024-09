Victoria Beckham wollte aussehen wie Evangelista

„Innere Linda kanalisiert“

In der neuen Disney Plus-Dokumentation „In Vogue: The 90s“ erzählte Victoria: „Linda Evangelista war der Grund, warum ich mir die Haare abgeschnitten habe, der Grund, warum ich sie in vielen verschiedenen Farben färbte. Ich bin in New York gewesen und ging zu [Friseur] Garren, der Lindas Friseur war. Als er mir alle Haare abgeschnitten hat. Ich habe dabei meine innere Linda kanalisiert.”