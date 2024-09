Nächste Wahlkarten-Panne: Fehler beim Mailversand

Wegen eines technischen Fehlers bekamen 520 Wähler in Steyr eine falsche E-Mail zugesandt, mit einer fehlerhaften Sendenummer für ihre beantragte Wahlkarte. Es ist die nächste Panne in Oberösterreich, nachdem zuvor in Frankenmarkt personalisierte Stimmzettel in falsche Kuverts gesteckt worden waren.