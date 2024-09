Krisensitzung: Sanierte Hütte nicht erreichbar

Erfolgreiche Suche nach Pächter

Die gute Nachricht zum Schluss: Ein Pächter konnte mittlerweile gefunden werden. „Wirt Andreas Spivey wird die Goldeckhütte ab dem nächsten Jahr bewirtschaften“, verrät Riebenbauer und zeigt sich mehr als erfreut. „Denn er kennt sich aus, was Gastronomie angeht.“ Spivey betreibt nämlich auch in Kötschach-Mauthen einen Gastro-Betrieb und ist derzeit Pächter der Compton-Hütte in Greifenburg am Fuße der Nordwand des Reißkofels.