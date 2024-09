Große Gala: Internationale Topstars feiern in Wien

Adi Weiss und Michael Lameraner haben allen Grund zur Freude: Ihr Fashion-Magazin „Style Up Your Life“ feiert sein 15-jähriges Jubiläum. So luden sie zur großen VIP-Gala mit internationalen Stars wie Bruce Darnell, Natascha Ochsenknecht, Nico Schwanz und Frauke Ludowig. Außerdem: Ein Überraschungsgast heizte den Gästen ordentlich ein!