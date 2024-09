Schöttel mit Rangnick-Input auf Teamchef-Suche

Während Österreichs Fußball-Nationalteam um einen erfolgreichen Start in die neue Nations-League-Auflage kämpft, werden im ÖFB im Hintergrund Weichen für die Zukunft gestellt. So bastelt etwa Präsident Klaus Mitterdorfer in Österreichs größtem Sportverband an einer Strukturreform, Peter Schöttel ist mit Personalfragen beschäftigt. Der Sportdirektor sucht unter anderem nach einem neuen U21-Teamchef, und das in Abstimmung mit Teamchef Ralf Rangnick, wie Schöttel der APA sagte.