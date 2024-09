Roglic triumphiert zum vierten Mal bei der Vuelta

Primoz Roglic und die Vuelta – das passt! Der Slowene brachte am Sonntag den Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt in trockene Tücher. Für den 34-Jährigen war es der bereits vierte Erfolg bei der „Grand Tour“ auf der iberischen Halbinsel. Damit stellte er auch den Rekord von Roberto Heras ein. „Vier Siege – das ist verrückt“, grinste „Rogla“, der im abschließenden Zeitfahren in Madrid Zweiter hinter dem Schweizer Stefan Küng wurde. In der Gesamtwertung baute er seinen Vorsprung auf den lange führenden Ben O‘Connor (Decathlon) noch aus und lag am Schluss 2:36 Minuten vor dem Australier. Gesamtdritter wurde der Spanier Enric Mas (+3:13).