Bewaffneter feuerte auf US-Autobahn: 7 Verletzte

„Der Verdächtige wurde noch nicht gefasst, und wir bitten die Menschen daher dringend, zu Hause zu bleiben“, schrieb Scottie Pennington von der Polizei Kentucky flugs auf Facebook. „Bitte meiden Sie die I-75 in der Nähe der Abfahrt 49 bis auf Weiteres! Benutzen Sie alternative Routen, und halten Sie sich nicht in diesem Gebiet auf“, schrieb auch Randall Weddle, Bürgermeister der US-Kleinstadt London in den sozialen Medien.