Trotz Widerstand: Steirischer Luft-100er bleibt!

Thomas Pongratz, Leiter des Referats Luftreinhaltung beim Land, erklärt den Unterschied zwischen den beiden Bundesländern: „Die Ausbreitungsmöglichkeit von Feinstaub und Stickoxiden ist in Salzburg einfach eine andere als im Grazer Becken und dem Leibnitzer Feld. Zudem wurden die Werte in Salzburg punktuell an verschiedenen Messstellen genommen. In der Steiermark wurden die Messungen an jeweils 100 Meter langen Korridoren, rechts und links entlang der Autobahnen, gemacht.“