So viele IG-L-Sünder werden rund um Graz gestraft

Vermutlich jeder Autolenker kennt das: Man fährt in einer IG-L-100-Zone auf der Autobahn, hält sich brav an das Tempolimit und links rasen Unmengen an Autos eiskalt vorbei. Da stellt sich schon die Frage: Kontrolliert überhaupt jemand den „Luft-Hunderter“? Oder kann da jeder fahren, wie er will? Und wie viele Raser werden eigentlich pro Jahr ertappt?