Feurstein nach Doppelpack am Sprung in die Top-10

Klare Zielsetzung

Dennoch wird man ihn wohl noch länger nicht am Start einer Weltcupabfahrt sehen. „Er wird die Trainings bestreiten, da es gut ist für den Super-G. Da hat er sich, was das Springen angeht, schon sehr verbessert“, erklärt Brunner, der eins schon Beat Feuz (Sz) zum Siegläufer formte. „Die Abfahrt braucht sehr viel Erfahrung. Lukas wird in ein paar Jahren selbst entscheiden, ob er in dieser Disziplin an den Start gehen will.“