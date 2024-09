Wo Schulwege gefährlich sind

Jeder Unfall, bei dem ein Kind verletzt wird, ist einer zu viel. So kam es zwar in 80 der 96 Vorarlberger Gemeinden im vergangenen Jahr zu keinem einzigen Verkehrsunfall am Schulweg, insgesamt wurden aber doch 41 Schulwegunfälle mit 43 verletzten Kindern gezählt. Die meisten Vorfälle dieser Art trugen sich im Bezirk Dornbirn zu (14), die wenigsten im Raum Bludenz (4). Auffällig ist die Verteilung über den Tag, denn von den 41 Crashs trug sich der Großteil, nämlich 26, am Heimweg zu.